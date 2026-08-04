Cesenatico, fissati i funerali di Alfiero Moretti

La famiglia di Alfiero Moretti, il cui decesso è avvenuto lo scorso 26 luglio, dà l’annuncio del funerale.

L’ultimo saluto avrà luogo giovedì 6 agosto alle 10:00 alla camera mortuaria dell’ospedale G. Marconi di Cesenatico.

A seguire, il corteo partirà per una breve sosta al porto di Ponente, da dove Alfiero partirà alla volta dell’area crematoria di Cesena Tipano.

La camera ardente sarà allestita alla camera mortuaria dell’ospedale di Cesenatico e le visite saranno possibili a partire dalle 8:00 di giovedì mattina (6 agosto).