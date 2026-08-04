Cesenatico Servizi cerca personale, ecco le info utili per candidarsi

I requisiti per partecipare al bando di Cesenatico Servizi

Cesenatico Servizi Srl ha pubblicato in data 31 luglio 2026 un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di per un impiegata/o addetto alle segnalazioni ed alla segreteria tecnica – Liv. B2 (ex 5B) Ccnl igiene ambientale aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 28 agosto 2026 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso il link:

https://selezione.pa.randstad.it/segreteriatecnicacesenaticoservizi

L’avviso completo è disponibile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento Del Personale/Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione

Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle telematiche previste nell’avviso.