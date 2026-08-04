Cesenatico Servizi, posto da impiegato tecnico

L’avviso pubblico per la posizione a tempo determinato, domande entro il 28 agosto

Cesenatico Servizi Srl ha pubblicato il 31 luglio 2026 un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di una figura da inserire in organico come impiegata o impiegato addetto alle segnalazioni e alla segreteria tecnica. L’inquadramento previsto è il livello B2 (ex 5B) del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate.

Come e quando presentare la domanda

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 28 agosto 2026, accedendo al portale dedicato:

https://selezione.pa.randstad.it/segreteriatecnicacesenaticoservizi

Non saranno prese in considerazione, avverte l’azienda, domande inviate o consegnate con modalità diverse da quella telematica indicata nell’avviso.

Dove consultare il bando completo

Il testo integrale dell’avviso è consultabile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente, alla voce Selezione del Personale / Reclutamento del Personale / Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.