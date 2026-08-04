Sono tornate le cubomeduse, ecco cosa fare se si è “pizzicati”

Avvistate le cubomeduse, le più temute

Sono stati avvistati diversi esemplari di cubomeduse nel mare di Cesenatico. Soprattutto nelle zone in prossimità degli scogli di Ponente. Questa specie è particolarmente urticante ed è chiamata in gergo anche “vespa di mare”. È il tipo di medusa più noto perché più temuto, a differenza della colorata e innocua Cassiopea, le cubomeduse hanno quattro tentacoli che, se toccati provocano una forte e dolorosa irritazione istantanea. Probabilmente sono attratte anche dalla temperatura più calda delle acque e, di sera sono attirate dalle luci della città, per questo è meglio non fare il bagno di notte.

Le dimensioni

La cubomedusa presente in Adriatico, la Carybdea marsupialis, ha un ombrello di soli 3–5 cm e tentacoli che arrivano a circa 30 cm.

Cosa fare se si viene a contatto

Se si viene a contatto con i tentacoli della cubomedusa bisogna accertarsi che sulla propria cute non siano presenti i tentacoli. In quel caso vanno delicatamente rimossi utilizzando, ad esempio, una tessera di plastica. Inoltre la parte colpita va tenuta in acqua salata. Ciò permette di lenire il dolore. Per evitare spiacevoli inconvenienti si raccomanda di prestare attenzione.