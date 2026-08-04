Dario Fabbri a Longiano il 7 agosto: “Confini” per Montagne di Neve

Un appuntamento con la geopolitica in piazza Malatestiana

Venerdì 7 agosto, alle ore 21, la piazza Malatestiana di Longiano si trasforma in un palcoscenico dedicato all’attualità internazionale. Sarà infatti Dario Fabbri, tra i più noti analisti geopolitici italiani, il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Montagne di Neve”.

L’incontro, dal titolo “Confini”, affronterà i temi più tesi dello scenario globale: dai conflitti in corso alle tensioni internazionali, fino alle crisi locali capaci di assumere una dimensione planetaria. L’ingresso è gratuito.

Chi è Dario Fabbri

Volto ormai familiare al pubblico televisivo grazie ai suoi numerosi interventi in trasmissioni di approfondimento, Dario Fabbri dirige il mensile Domino e la sua scuola di geopolitica. È autore di diversi libri e di podcast prodotti per Radio Rai, Chora Media e Intesa Sanpaolo, e ha collaborato con testate giornalistiche italiane e straniere.

Attualmente porta la sua competenza in materia di geopolitica anche alla trasmissione Noos di Rai Uno, condotta da Alberto Angela.

La rassegna Montagne di Neve

“Montagne di Neve” è promossa dal Comune di Longiano, tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo, insieme ad Approdi, la start-up culturale che cura anche il Bellaria Film Festival.

Informazioni utili

Tutti gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sui siti visitlongiano.it e approdicinema.com/montagne-di-neve. Per informazioni è possibile contattare il numero 351.5365686 o scrivere a info@approdicinema.com.