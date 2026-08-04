Gambettola, arrestato 37enne: aggravata la misura cautelare dopo la morte di una donna

Gambettola, i carabinieri arrestano un 37enne: eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Il 31 luglio 2026 i carabinieri della Stazione di Gambettola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di un 37enne italiano, pluripregiudicato.

L’arresto del 7 luglio per spaccio

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 7 luglio (leggi articolo), al termine di una mirata attività di contrasto allo spaccio condotta nel territorio del comune di Montiano. Era ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: era stato sorpreso mentre cedeva circa 2 grammi di cocaina a un coetaneo. Nella sua abitazione erano stati inoltre trovati 8 grammi di cocaina, 36 grammi di hashish, sostanze da taglio e un bilancino elettronico di precisione, tutto sottoposto a sequestro. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì aveva quindi disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

Il 25 luglio: la donna trovata priva di conoscenza

Il 25 luglio, mentre la misura era in corso di esecuzione, i carabinieri di Gambettola sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato una giovane donna priva di coscienza. Soccorsa immediatamente da un carabiniere libero dal servizio, la donna è stata trasportata d’urgenza dal personale del 118 all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove è deceduta il giorno successivo.

Il sequestro di metadone e l’aggravamento della misura

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Gambettola, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, hanno permesso di rinvenire nell’abitazione dell’uomo 17 flaconi di metadone e un ulteriore bilancino di precisione, anch’essi sequestrati.

Il Giudice del dibattimento del Tribunale di Forlì, recepite le risultanze delle indagini esposte dalla Procura, ha accolto la richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, disponendo l’aggravamento della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.