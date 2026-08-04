Rinforzi a Cesenatico, arrivati 15 allievi della Finanza

La Guardia di Finanza manda rinforzi a Cesenatico

Nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di vigilanza estiva predisposto dal Ministero dell’Interno, anche per la provincia di Forlì-Cesena è stata assegnata un’aliquota di rinforzo che assicurerà il potenziamento dei servizi finalizzati a garantire un controllo più capillare del territorio ed una più efficace azione di contrasto ai fenomeni illeciti.

In tale ottica, il Comando Generale del Corpo ha previsto l’invio di quindici Allievi Marescialli del 96° Corso «Brennero III», tre donne e dodici uomini, frequentatori del secondo anno di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, aggregati alla Tenenza di Cesenatico, reparto particolarmente impegnato a difesa della sicurezza economico-finanziaria nella fascia costiera della provincia.

I compiti

Gli stessi – in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia, ciascuna in ragione delle proprie competenze, con il coordinamento della locale Prefettura ed il coinvolgimento diretto del comune di Cesenatico – assicureranno, in particolare, mirati servizi di controllo del territorio, allo scopo di innalzare il livello dell’attività di prevenzione e repressione, soprattutto lungo la fascia rivierasca, che, come risaputo, in questo periodo è caratterizzata un forte afflusso di turisti.

Più nello specifico, le nuove unità garantiranno appositi servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illecito in materia di contraffazione, sicurezza prodotti, abusivismo commerciale, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, sommerso da lavoro e sommerso d’azienda, che possono mettere a rischio la legalità e la sicurezza nei rapporti economico-finanziari, ai danni di cittadini, imprenditori e operatori onesti.

Attenzione alle infiltrazioni della criminalità

In tale contesto, permane elevato il livello di attenzione volto a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico provinciale, anche attraverso il costante monitoraggio delle strutture ricettive, potenziali luoghi di transito o stazionamento di soggetti pregiudicati.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Roberto Prosperi, ha rivolto il proprio indirizzo di saluto e formulato gli auguri di buon lavoro, per questo primo ma fortemente significativo approccio con la realtà operativa, sottolineando l’importanza del ruolo rivestito dai giovani allievi, nonché il valore del legame con la cittadinanza, ribadendo che la loro presenza sul territorio serve anche a garantire sicurezza e vicinanza alla popolazione.

Anche il Sindaco della cittadina rivierasca, Dott. Matteo Gozzoli, ha voluto partecipare augurando buon lavoro alle giovani Fiamme Gialle impegnate nella città del porto canale nei mesi di maggiore affluenza.