Sant’Angelo Live, mercoledì 5 agosto gli Aironi Bianchi: omaggio ai Nomadi

A Gatteo prosegue “Sant’Angelo Live”: mercoledì 5 agosto protagonisti gli Aironi Bianchi

Una nuova serata di musica dal vivo anima Sant’Angelo di Gatteo. Prosegue infatti “Sant’Angelo Live”, la rassegna promossa dal Comune di Gatteo in Piazza Fracassi, che mercoledì 5 agosto alle ore 21 porta sul palco gli Aironi Bianchi, tribute band dedicata ai Nomadi.

Il gruppo farà rivivere i più grandi successi della leggendaria band italiana, fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio nei primi anni Sessanta, in una serata pensata per gli amanti della grande musica italiana.

Il programma completo della rassegna

L’appuntamento di mercoledì 5 agosto non è che il secondo di un calendario che accompagnerà Sant’Angelo fino a settembre. Dopo gli Aironi Bianchi, mercoledì 19 agosto sarà la volta di Maria Grazia Pasi con la sua orchestra di folclore romagnolo, mentre mercoledì 26 agosto salirà sul palco Fuori Tempo, cover band di musica beat italiana degli anni Sessanta e Settanta, con le cantarelle per tutti curate dall’Associazione Vitainsieme. La rassegna si chiuderà mercoledì 2 settembre con Margò, cover band dance anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Ingresso libero e informazioni utili

Tutte le serate della rassegna sono a ingresso libero, con inizio degli spettacoli fissato alle ore 21. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca G. Ceccarelli al numero 0541 932377, oppure l’URP al numero 0541 935521.