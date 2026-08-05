Addio a Roberto Buffagni, storico imprenditore della nightlife della Riviera

La Riviera romagnola perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Si è spento nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto Roberto Buffagni, storico imprenditore della notte, che insieme al fratello Massimo ha scritto una pagina importante della storia dell’intrattenimento italiano, contribuendo al successo di alcune delle discoteche più iconiche della Riviera e dell’Emilia Romagna.

Roberto Buffagni, protagonista della nightlife italiana

Con il suo nome sono legati locali che hanno segnato intere generazioni, come la Villa delle Rose e il Peter Pan di Riccione, oltre al Matis di Bologna. A questi si aggiunge anche l’esperienza al Paradiso di Rimini, la storica discoteca di Covignano che Buffagni contribuì a rilanciare prima della chiusura definitiva.

Originario di Reggio Emilia, Roberto Buffagni ha dedicato la propria vita al mondo della movida, diventando uno dei principali protagonisti dell’evoluzione dell’intrattenimento notturno sulla Riviera romagnola. Anima creativa dei suoi locali, era conosciuto per la capacità di intercettare le nuove tendenze, trasformandole in eventi e serate di successo che hanno fatto scuola nel panorama della nightlife italiana.

Il cordoglio della Regione Emilia-Romagna

Alla notizia della scomparsa sono arrivati anche i messaggi di cordoglio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni.

“La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto profondo nell’intero settore turistico della Riviera e, in particolare, della città di Riccione. Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, è stato per decenni un punto di riferimento per l’evoluzione e la modernizzazione del mondo dell’intrattenimento notturno. Con professionalità, intelligenza imprenditoriale e una spiccata visione internazionale, ha saputo trasformare locali storici come il Peter Pan e la Villa delle Rose in vere e proprie icone di costume e di stile, capaci di attrarre generazioni di giovani e turisti da tutta Italia ed Europa”.

Il presidente e l’assessore hanno quindi espresso, a nome della Giunta regionale, le più sentite condoglianze ai familiari, alla comunità riccionese e a tutti coloro che hanno condiviso con Roberto Buffagni il suo percorso umano e professionale.

foto dalla pagina social del Comune di Riccione