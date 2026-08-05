Cesena, skateboard agonistico: la campionessa Irene Panzavolta incontra il sindaco Lattuca

Irene Panzavolta: la giovane atleta cesenate
Irene Panzavolta è tra i più interessanti talenti italiani dello skateboard agonistico. Diciottenne e residente in città, la giovane si allena quotidianamente insieme al coach Mattia Cecchetti presso il 101SB ed è tesserata con l’associazione Skate School Cesena.
Quello di Irene è un percorso di crescita costante che le ha permesso di raggiungere il 43esimo posto del ranking mondiale, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina a livello internazionale. Nel suo palmarès figura inoltre il titolo di Campionessa italiana 2025, un traguardo che testimonia il suo valore e la continuità dei risultati. La stagione è tuttavia ancora nel vivo. Nei prossimi giorni Irene sarà impegnata a Vigo, in Spagna, dove prenderà parte alla competizione europea O Marisquiño. A fine agosto rappresenterà l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto, mentre a inizio settembre sarà ad Ancona con l’obiettivo di difendere il titolo tricolore e conquistare per il secondo anno consecutivo il Campionato italiano.
L’ incontro con il sindaco Lattuca
Il Sindaco Enzo Lattuca ha ricevuto nella Sala degli specchi del palazzo comunale la giovane atleta cesenate Irene Panzavolta. Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche l’allenatore Cecchetti, il Sindaco si è congratulato con lei per i risultati raggiunti, che stanno portando il nome di Cesena sui principali palcoscenici internazionali della disciplina.
“È un orgoglio per me – commenta il Sindaco – poter incontrare e conoscere i giovani atleti della nostra città che, come Irene, sin da bambini hanno investito nell’attività sportiva raggiungendo traguardi importanti. Il 2026 si sta rivelando un anno ricco di successi per lei: Irene ha conquistato il gradino più alto del podio in alcune delle più prestigiose competizioni europee, vincendo il Teenage Rampage di Biarritz, il Far’n High di Parigi e la Mystic Sk8 Cup di Praga. A questi risultati si aggiunge il successo nella Winter Skateboard League italiana. A lei auguro di proseguire in questa direzione e di continuare a distinguersi nel panorama internazionale dello skateboard, diventando un esempio positivo per tanti giovani sportivi”.