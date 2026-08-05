Cesena, skateboard agonistico: la campionessa Irene Panzavolta incontra il sindaco Lattuca

Irene Panzavolta: la giovane atleta cesenate

Irene Panzavolta è tra i più interessanti talenti italiani dello skateboard agonistico. Diciottenne e residente in città, la giovane si allena quotidianamente insieme al coach Mattia Cecchetti presso il 101SB ed è tesserata con l’associazione Skate School Cesena.

Quello di Irene è un percorso di crescita costante che le ha permesso di raggiungere il 43esimo posto del ranking mondiale, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina a livello internazionale. Nel suo palmarès figura inoltre il titolo di Campionessa italiana 2025, un traguardo che testimonia il suo valore e la continuità dei risultati. La stagione è tuttavia ancora nel vivo. Nei prossimi giorni Irene sarà impegnata a Vigo, in Spagna, dove prenderà parte alla competizione europea O Marisquiño. A fine agosto rappresenterà l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto, mentre a inizio settembre sarà ad Ancona con l’obiettivo di difendere il titolo tricolore e conquistare per il secondo anno consecutivo il Campionato italiano.