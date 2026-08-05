Fugge al controllo, ma Facebook lo incastra: denunciato un 50enne a Gatteo Mare

Scappa durante un controllo della Polizia Locale

Pensava di aver evitato le conseguenze di un controllo stradale allontanandosi prima dell’identificazione, ma è stato rintracciato grazie alle indagini della Polizia Locale di Gatteo e ad alcune fotografie pubblicate su Facebook.

Protagonista della vicenda è un automobilista italiano di 50 anni, denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo essere riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Il rifiuto dell’etilometro e la fuga

L’episodio risale alla serata di venerdì 31 luglio a Gatteo Mare, quando una pattuglia impegnata nei controlli del territorio ha fermato un’auto che stava transitando all’interno della Zona a Traffico Limitato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il conducente avrebbe mostrato evidenti segnali riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Invitato a sottoporsi all’etilometro, si sarebbe rifiutato, iniziando anche a minacciare e insultare gli operatori.

L’uomo avrebbe poi rifiutato di fornire le proprie generalità e, approfittando della presenza di numerose persone in strada, si sarebbe allontanato a piedi.

La svolta grazie ai social network

Per evitare di mettere in pericolo i presenti con un inseguimento tra la folla, gli agenti hanno deciso di non rincorrere il fuggitivo. L’unico elemento a disposizione era la targa dell’automobile, intestata a una donna.

Da quel momento sono partite le indagini. Attraverso gli accertamenti, la Polizia Locale ha analizzato il profilo Facebook dell’intestataria del veicolo, individuando fotografie in cui compariva un uomo con il quale la donna aveva una relazione.

Gli agenti lo hanno riconosciuto come il conducente fuggito durante il controllo e sono riusciti a rintracciarlo il giorno successivo sul posto di lavoro.

Denuncia, multa e patente sospesa

Il 50enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico.

Per lui sono inoltre scattate sanzioni amministrative superiori ai 500 euro e la sospensione della patente di guida per un lungo periodo.

Il sindaco: “Professionalità e capacità investigative”

Il sindaco di Gatteo, Roberto Pari, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato della Polizia Locale.

“Desidero complimentarmi con i nostri agenti per la professionalità, la lucidità e le capacità investigative dimostrate. Hanno gestito con equilibrio una situazione potenzialmente pericolosa, evitando rischi per i cittadini e portando comunque a termine l’identificazione del responsabile grazie a un’attività investigativa accurata. È un risultato che conferma il valore e la preparazione della nostra Polizia Locale”, ha dichiarato il primo cittadino.