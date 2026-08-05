Giuramento Polizia di Stato a Cesena: 90 nuovi agenti in Piazza Almerici

Giuramento 233° corso allievi agenti: a Cesena in piazza Almerici per 90 nuovi poliziotti

Si è concluso il percorso formativo degli allievi agenti della Polizia di Stato ospitato presso il CAPS di Cesena, con una cerimonia che ha coinvolto la città e le sue istituzioni.

Il giuramento in contemporanea in tredici scuole italiane

Questa mattina 3.133 agenti in prova del 233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica. Le cerimonie si sono svolte in contemporanea davanti ad autorità e familiari nelle scuole di:

Abbasanta (OR), Alessandria, Campobasso, Caserta, Cesena, Pescara, Peschiera del Garda (VR), Piacenza, Nettuno (RM), Spoleto (PG), Trieste e Vibo Valentia.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, hanno assistito alla cerimonia principale presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, dopo aver passato in rassegna lo schieramento formato dalla banda musicale, dalla bandiera della Polizia di Stato e dal reparto di formazione composto dai 196 agenti in prova. Le fasi solenni della cerimonia campana sono state seguite in diretta streaming anche dal pubblico presente nelle altre scuole.

La cerimonia di Cesena in Piazza Almerici

Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, la cerimonia cesenate si è tenuta in Piazza Almerici, alla presenza di tutte le autorità della provincia e di circa mille persone. Il reparto, composto da 90 agenti in prova, è stato schierato davanti all’ingresso della Biblioteca Malatestiana, monumento riconosciuto dall’UNESCO, scelta che ha voluto rendere l’evento un momento di condivisione e integrazione tra i nuovi poliziotti e la città.

I riconoscimenti ai primi classificati

Nella parte conclusiva della cerimonia sono stati premiati i primi classificati nelle graduatorie delle singole scuole. A Cesena il riconoscimento è stato consegnato dal Procuratore della Repubblica di Forlì, dottor Cieri, dal Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo e dal Vice Sindaco del Comune di Cesena Cristian Castorri.

I prossimi passi per i nuovi agenti

Concluso il giuramento, per tutti i giovani poliziotti inizierà il tirocinio applicativo, fase che completerà il percorso formativo e si svolgerà presso i reparti dislocati in tutta Italia a cui gli agenti in prova saranno assegnati.