Partono i lavori per la rotatoria tra via Fiorentina e via Fossa

Cesenatico, al via i lavori per la rotatoria tra via Fiorentina e via Fossa: autorizzato il subappalto

Il Comune di Cesenatico ha dato il via libera al subappalto per una parte dei lavori legati alla realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via Fiorentina e la S.P. 98 via Fossa, intervento concordato con la Provincia di Forlì-Cesena. Con determina dirigenziale n. 1009 del 4 agosto 2026, firmata dalla dirigente del Settore 5 Chiara Benaglia, l’amministrazione ha autorizzato l’impresa appaltatrice GF Strade Srl, con sede a Monza, a subappaltare una porzione delle lavorazioni alla ditta bolognese Zini Elio Srl.

Un’opera da quasi 490mila euro

Il progetto della rotatoria nasce da un percorso amministrativo avviato nel 2024 con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, proseguito nel dicembre 2025 con il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo del piano particellare di esproprio curato dall’ingegner Christian Zamagni. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 487.499,89 euro, con lavori a base di gara per 301.270,46 euro oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 7.292,78 euro.

A metà giugno 2026 l’appalto è stato aggiudicato a GF Strade Srl, che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 12,84%. Il contratto tra il Comune e l’impresa è stato firmato l’8 luglio 2026 per un importo di 269.880,11 euro, oneri di sicurezza inclusi, oltre IVA. Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Barbara Zignani.

Il subappalto a Zini Elio Srl

Alla fine di luglio GF Strade Srl ha chiesto al Comune l’autorizzazione a subappaltare parte delle lavorazioni a Zini Elio Srl, azienda con sede legale a Bologna, per un valore complessivo di 139.947,80 euro, di cui 3.887,14 euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo si suddivide tra le opere della categoria prevalente OG3, per 48.096,01 euro, e quelle della categoria scorporabile OS21, per 91.851,79 euro.

Prima di concedere il via libera, gli uffici comunali hanno verificato il possesso dei requisiti di qualificazione da parte della subappaltatrice, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, e hanno acquisito la documentazione necessaria, tra cui il contratto di subappalto, il Durc, l’iscrizione alla White List, la visura camerale, il certificato SOA e il piano operativo di sicurezza. L’autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi per l’ente, che non ha attivato la facoltà di pagamento diretto al subappaltatore.

Cosa prevede l’intervento

La nuova rotatoria interesserà l’incrocio tra via Fiorentina e la S.P. 98 via Fossa, un nodo stradale gestito in accordo tra Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena. L’opera rientra tra gli interventi di riqualificazione della viabilità extraurbana del territorio, con l’obiettivo di rendere più sicuro l’attraversamento di un incrocio storicamente delicato per il traffico locale.