Cesenatico, un nuovo ufficio mobile per la Polizia Locale: più presidio e vicinanza ai cittadini

Il Comando di Polizia Locale di Cesenatico ha in dotazione, da alcuni giorni, un nuovo ufficio mobile allestito su un veicolo Citroen Jumpy Combo. Il mezzo è pensato per rafforzare il presidio del territorio e rendere più efficienti i servizi rivolti ai cittadini.

Uno strumento dedicato all’infortunistica stradale

Il veicolo è stato specificamente attrezzato per gli interventi legati agli incidenti stradali. Grazie a una strumentazione avanzata e a uno spazio operativo funzionale, gli agenti potranno effettuare i rilievi dei sinistri direttamente sul luogo dell’evento, velocizzando le procedure e limitando i disagi alla viabilità.

Un punto di contatto diffuso nei quartieri

Oltre alla sicurezza stradale, il nuovo mezzo assumerà un ruolo centrale nella sicurezza urbana integrata. Sarà infatti utilizzato per presidi fissi nelle zone più frequentate della città, trasformandosi all’occorrenza in un vero punto di riferimento per la comunità: i cittadini potranno rivolgersi al veicolo come sportello informativo e per presentare esposti e segnalazioni.

I prossimi passi del progetto

L’entrata in servizio dell’ufficio mobile rappresenta solo la prima fase di un percorso più ampio. L’amministrazione intende infatti sviluppare ulteriormente l’iniziativa, con l’obiettivo di consolidare la presenza della Polizia Locale nei quartieri e garantire un servizio sempre più capillare, orientato all’ascolto delle esigenze dei cittadini.