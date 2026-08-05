Quartieri animati 2026 a Capanni: “Gran Circo Disastro” il 7 agosto

Si chiude venerdì 7 agosto a Capanni la rassegna Quartieri Animati 2026, il ciclo di eventi promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone nell’ambito del calendario di appuntamenti estivi del territorio. Dopo settimane di appuntamenti che hanno animato i quartieri savignanesi, l’ultima serata sarà all’insegna di clownerie, magia e pura energia circense, con inizio fissato alle 21,15 e partecipazione libera e gratuita.

Il programma della serata

Sul palco di Capanni salirà il Gran Circo Disastro, uno spettacolo di circo contemporaneo pensato per un pubblico di tutte le età, capace di mescolare comicità, numeri acrobatici e momenti di pura suggestione scenica. Ad accompagnare la serata sarà inoltre Le Voci di Astarte, che contribuirà a completare un finale di rassegna pensato per regalare al pubblico una chiusura brillante e coinvolgente.

Chi organizza l’iniziativa

La rassegna Quartieri Animati è promossa dall’Associazione Diffusione Musica, in collaborazione con le Consulte di Quartiere savignanesi, realtà che da tempo lavorano per portare cultura e intrattenimento nei diversi rioni della città. L’appuntamento di Capanni rientra nel più ampio calendario di eventi estivi sostenuto dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.

Informazioni utili e aggiornamenti

Gli organizzatori ricordano che il programma potrebbe subire variazioni: eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0541 944017, attivo dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 19 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13.