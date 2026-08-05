Sala di Cesenatico, tenta di entrare in un’abitazione e in un’attività: caccia al ladro

Notte movimentata a Sala di Cesenatico

Tentativo di furto nella notte a Sala di Cesenatico, tra via Fossa e via Canale Bonificazione, dove un uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra alcune abitazioni e attività della zona.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il malvivente avrebbe scavalcato il cancello di un’attività per poi tentare di introdursi anche in un’abitazione poco distante.

I cittadini danno l’allarme

L’episodio non è passato inosservato. Alcuni cittadini, accortisi dei movimenti sospetti dell’uomo, hanno immediatamente dato l’allarme, contribuendo a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del presunto ladro nelle vie della frazione.

Avrebbe agito con un telefono in mano

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo avrebbe tentato di entrare sia nell’abitazione sia nell’attività mentre teneva in mano un telefono cellulare.