Cambio al Comando del 15° Stormo: cerimonia l’8 settembre a Cervia

La base aerea di Cervia si prepara ad ospitare un importante appuntamento istituzionale: il prossimo 8 settembre 2026 si terrà la Cerimonia di Cambio Comando del 15° Stormo.

Il passaggio di consegne

Protagonisti della giornata saranno il Colonnello Antonio Viola, comandante uscente, e il Colonnello Luca Parmeggiani, che subentrerà alla guida del reparto. I due ufficiali hanno esteso un invito alla partecipazione, confidando in una gradita presenza da parte delle autorità e della cittadinanza.