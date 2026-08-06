Cesenatico, turista perde il portafoglio: due ragazzi cercano il proprietario tutta la sera per restituirlo

Cesenatico, perde il portafoglio in vacanza: due ragazzi passano la serata a cercarlo per restituirlo

Una serata di passeggiata a Cesenatico si è trasformata in un piccolo caso di generosità che sta facendo il giro dei social locali. Una famiglia in vacanza nella località romagnola ha vissuto un momento di apprensione quando, durante una passeggiata serale, il compagno della donna che ha raccontato l’episodio ha smarrito il portafoglio, contenente denaro e documenti.

Il ritrovamento e la ricerca della famiglia

A risolvere la situazione ci hanno pensato due giovani, probabilmente residenti in zona, che hanno ritrovato il portafoglio e non si sono limitati a un gesto isolato: hanno impiegato l’intera serata per rintracciare i legittimi proprietari e restituire loro soldi e documenti. Nella concitazione del momento, però, i ragazzi e la famiglia non hanno fatto in tempo a scambiarsi i contatti né a presentarsi formalmente, lasciando il gesto senza un nome a cui essere associato.

Un appello sui social per ringraziarli

Proprio per questo la famiglia ha deciso di affidare ai social un appello pubblico, nella speranza che il messaggio arrivi ai due giovani protagonisti della vicenda. Nel post, i genitori dei ragazzi vengono elogiati insieme ai figli per l’educazione dimostrata, e viene rivolto un invito diretto: chi si riconosce nel racconto è invitato a mettersi in contatto in privato con la famiglia per essere ringraziato di persona.

Un episodio semplice ma significativo, che conferma come l’accoglienza e l’onestà restino un tratto distintivo di Cesenatico anche nei racconti dei suoi visitatori.