Cesenatico, 1.300 cittadini con carta d’identità cartacea: come passare alla CIE

Cesenatico, 1.300 cittadini ancora con la carta d’identità cartacea: l’invito a passare alla CIE

A Cesenatico circa 1.300 cittadini possiedono ancora la carta d’identità cartacea, un documento che dal 3 agosto scorso non è più valido ai fini dell’espatrio e la cui validità risulta fortemente limitata anche sul territorio nazionale. L’amministrazione comunale invita chi è ancora in possesso del vecchio documento a programmare quanto prima il rilascio della CIE, la carta d’identità elettronica.

Tempi di attesa scesi sotto le due settimane

Dallo scorso gennaio il Comune ha affiancato alla postazione già attiva presso i servizi demografici una seconda postazione dedicata al rilascio della CIE, collocata negli spazi dell’URP nel municipio di via Marino Moretti. Il raddoppio degli sportelli ha permesso di rilasciare oltre 3.000 CIE in sei mesi, riducendo i tempi di attesa per l’appuntamento a meno di due settimane.

La carta di identità cartacea resta valida per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le prestazioni sanitarie e per quelle bancarie e assicurative, ma solo il passaggio alla versione elettronica garantisce piena validità per l’espatrio e l’accesso completo ai servizi di identità digitale.

Come prenotare l’appuntamento per la CIE

Il costo del rilascio è fissato dal Ministero in 22 euro e la consegna avviene di norma entro 6 giorni lavorativi, all’indirizzo indicato dal cittadino oppure presso gli uffici comunali, a scelta dell’interessato.

Per fissare l’appuntamento sono disponibili tre modalità:

email a demografici@comune.cesenatico.fc.it (canale prioritario);

a demografici@comune.cesenatico.fc.it (canale prioritario); telefono al numero 0547 79262, negli orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; martedì dalle 15.30 alle 17;

al numero 0547 79262, negli orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; martedì dalle 15.30 alle 17; contatto diretto con l’ufficio Anagrafe.

Il giorno dell’appuntamento occorre presentarsi personalmente presso lo sportello indicato in fase di prenotazione – ufficio Anagrafe oppure URP – muniti di: