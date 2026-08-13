Il dream team di Cesenatico pronto per la Cuccagna di Marina di Ravenna

Il dream team di Cesenatico pronto ad espugnare la Cuccagna di Marina di Ravenna

I cuccagnotti di Cesenatico sono pronti a sfidare i contendenti della cuccagna di Marina di Ravenna. Dopo aver agguantato il secondo e terzo posto a Casalborsetti, la sfida si sposta sul Candiano. Il litorale ravennate si prepara a vivere un Ferragosto d’altri tempi, rispolverando una delle pagine più autentiche e identitarie della propria storia marinara. Quest’anno, infatti, la festa più attesa dell’estate coincide con un grande ritorno che fa esultare nostalgici e appassionati: dopo oltre dieci anni di silenzio, la celebre Cuccagna acquatica torna a far parlare di sé, inserendosi nel cuore del programma della Festa del Mare e dello Sport.

Una sfida rinnovata sotto le stelle

L’edizione di quest’anno porta con sé una novità assoluta pensata per regalare ancora più magia e spettacolarità all’evento. Mandata in archivio la classica formula pomeridiana, la storica competizione si sposta sotto i riflettori, debuttando in una suggestiva versione in notturna.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 agosto, a partire dalle ore 20:30, nello scenario del Bacino Pescherecci (all’altezza dell’incrocio tra viale delle Nazioni e via Molo Dalmazia). Sarà qui che tornerà a erigersi il temuto palo: una struttura lunga più di tredici metri, inclinata sopra lo specchio d’acqua del porto e interamente ricoperta di grasso. Un tracciato scivoloso e implacabile, dove ogni concorrente dovrà sfidare la gravità e l’equilibrio per tentare l’impresa di raggiungere la cima e strappare la bandiera, tra gli incroci di sguardi del pubblico e i tuffi spettacolari che inevitabilmente chiudono ogni tentativo.

La rinascita di un simbolo identitario

Il recupero di questo tassello folkloristico non è frutto del caso, ma il risultato di un intenso lavoro di squadra. La sinergia tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco e l’esperienza degli organizzatori locali – custodi instancabili di questa antica disciplina – ha permesso di ricucire lo strappo con il passato, restituendo alla comunità un appuntamento che intere generazioni attendevano di rivedere sulle banchine del porto.

Verso il gran finale della notte

La tensione sportiva e l’energia della Cuccagna faranno da apripista perfetto per il clou della serata di Ferragosto. Subito dopo la conclusione della sfida, il pubblico potrà spostare lo sguardo verso la zona del faro per assistere ai tradizionali Fuochi del Candiano. Lo spettacolo pirotecnico, in programma in tarda serata (indicativamente tra le 23:45 e la mezzanotte), chiuderà il cerchio di una giornata intensa, fondendo i sapori e i suoni della tradizione marinara con la meraviglia della luce sull’acqua.