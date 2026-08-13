Cesenatico si prepara alla solenne Processione in Mare

Torna la Benedizione del Mare

Il 15 agosto 2026, in occasione della festività dell’Assunta, Cesenatico rinnova la sua profonda devozione verso il mare con la tradizionale “Processione in onore della Madonna dell’Assunta con la Benedizione del mare”. L’evento vedrà un corteo di imbarcazioni sfilare nelle acque antistanti il porto canale cittadino, un momento di fede e folklore che unisce la comunità locale e i numerosi turisti presenti. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 15 agosto, con la processione che si svolgerà indicativamente tra le ore 9 e le ore 12.

Dettagli della manifestazione

Il cuore pulsante della processione sarà il motopesca “Sirio“, che avrà l’onore di trasportare il simulacro della Madonna. L’unità aprirà il corteo, seguita dal motopesca “Nuovo Giapon” (che ospiterà la banda musicale e le autorità) e dalle altre imbarcazioni partecipanti, tra cui il motopesca “Nonno Alì”, la motonave passeggeri “New Ghibli” e altre unità da pesca selezionate.

Sicurezza e regolamentazione del traffico marittimo

Per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, l’Ufficio Circondariale Marittimo ha diramato precise disposizioni.

Le imbarcazioni navigheranno a una distanza compresa tra 600 e 800 metri dalla costa, dirigendo verso Nord per poi invertire la rotta verso Sud prima del rientro in porto. Durante la fascia oraria dell’evento, è fatto assoluto divieto a qualsiasi unità non autorizzata di transitare, sostare o incrociare la rotta del convoglio. È inoltre vietata la balneazione e la pesca nel tratto di mare interessato. Le unità partecipanti dovranno mantenere una velocità moderata (non superiore ai 3 nodi) e una distanza di sicurezza reciproca di almeno 50 metri.

Organizzazione in porto

La Banchina Anita Garibaldi sarà interdetta all’ormeggio per le unità non partecipanti a partire dalle ore 8 del mattino. Le manovre di disormeggio e uscita dal porto dovranno avvenire in modo ordinato, una singola unità alla volta, per facilitare l’imbarco di autorità, religiosi e passeggeri autorizzati.