Concerto di Alfa a Cesenatico, i parcheggi, le modifiche alla viabilità e la sicurezza

In occasione del concerto di Alfa, in programma sabato 15 agosto 2026 allo Stadio Comunale di Cesenatico, la Polizia Locale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dall’evento, con provvedimenti entrati in vigore l’11 agosto e che resteranno attivi, per alcune disposizioni, fino al 17 agosto.

L’obiettivo è garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto, agevolare le operazioni di allestimento e smontaggio e consentire la gestione dei flussi di pubblico e dei mezzi della produzione.

Le strade chiuse al traffico il giorno del concerto

Dalle ore 8 di sabato 15 agosto alle ore 4 di domenica 16 agosto sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall’organizzazione e muniti di apposito pass, nelle seguenti strade:

via Sozzi, nel tratto compreso tra via Milano e via Torino;

via Venezia, nel tratto compreso tra via Sozzi e l’accesso al parcheggio situato dietro il chiosco Moranna. All’intersezione con via Arcangeli sarà indicata la strada senza uscita;

via Milano, nel tratto compreso tra via Saffi e via Sozzi. Saranno inoltre predisposti i relativi preavvisi di strada senza uscita in via della Libertà, via della Repubblica e via Travisani, all’intersezione con via Trento.

Nello stesso arco temporale, dalle 8 del 15 agosto alle 4 del 16 agosto, sarà vietata la circolazione e la sosta, con rimozione, anche in via Saffi, nel tratto che costeggia la recinzione dello stadio sul lato monte, compreso il parcheggio normalmente utilizzato per il mercato del venerdì. In questo caso sarà consentito l’accesso ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.

Provvedimenti già attivi per allestimento e smontaggio

Alcune modifiche alla viabilità riguarderanno invece l’intero periodo delle operazioni legate al concerto.

Dalle 8 dell’11 agosto alle 24 del 17 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Milano, nel tratto che costeggia la recinzione dello stadio sul lato Ravenna, compreso tra via della Libertà e via Travisani. Fa eccezione la giornata di venerdì, quando saranno applicate le disposizioni previste per il mercato ambulante.

Nello stesso tratto potrà inoltre essere temporaneamente sospesa la circolazione, per il tempo strettamente necessario alle manovre dei mezzi della produzione in ingresso o in uscita dal cancello “Maratona”. Le operazioni saranno gestite attraverso movieri o apposita segnaletica e transenne.

Fino al 14 agosto, nell’ambito dell’integrazione all’ordinanza sulla viabilità, in via Milano e via Sozzi sarà consentito il transito, ma non la sosta. Il blocco della sosta sarà quindi particolarmente rilevante nella giornata del concerto.