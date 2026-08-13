Concerto di Alfa a Cesenatico, i parcheggi, le modifiche alla viabilità e la sicurezza

In occasione del concerto di Alfa, in programma sabato 15 agosto 2026 allo Stadio Comunale di Cesenatico, la Polizia Locale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dall’evento, con provvedimenti entrati in vigore l’11 agosto e che resteranno attivi, per alcune disposizioni, fino al 17 agosto.
L’obiettivo è garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto, agevolare le operazioni di allestimento e smontaggio e consentire la gestione dei flussi di pubblico e dei mezzi della produzione.
Le strade chiuse al traffico il giorno del concerto
Dalle ore 8 di sabato 15 agosto alle ore 4 di domenica 16 agosto sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall’organizzazione e muniti di apposito pass, nelle seguenti strade:
- via Sozzi, nel tratto compreso tra via Milano e via Torino;
- via Venezia, nel tratto compreso tra via Sozzi e l’accesso al parcheggio situato dietro il chiosco Moranna. All’intersezione con via Arcangeli sarà indicata la strada senza uscita;
- via Milano, nel tratto compreso tra via Saffi e via Sozzi. Saranno inoltre predisposti i relativi preavvisi di strada senza uscita in via della Libertà, via della Repubblica e via Travisani, all’intersezione con via Trento.
Nello stesso arco temporale, dalle 8 del 15 agosto alle 4 del 16 agosto, sarà vietata la circolazione e la sosta, con rimozione, anche in via Saffi, nel tratto che costeggia la recinzione dello stadio sul lato monte, compreso il parcheggio normalmente utilizzato per il mercato del venerdì. In questo caso sarà consentito l’accesso ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.
Provvedimenti già attivi per allestimento e smontaggio
Alcune modifiche alla viabilità riguarderanno invece l’intero periodo delle operazioni legate al concerto.
Dalle 8 dell’11 agosto alle 24 del 17 agosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Milano, nel tratto che costeggia la recinzione dello stadio sul lato Ravenna, compreso tra via della Libertà e via Travisani. Fa eccezione la giornata di venerdì, quando saranno applicate le disposizioni previste per il mercato ambulante.
Nello stesso tratto potrà inoltre essere temporaneamente sospesa la circolazione, per il tempo strettamente necessario alle manovre dei mezzi della produzione in ingresso o in uscita dal cancello “Maratona”. Le operazioni saranno gestite attraverso movieri o apposita segnaletica e transenne.
Fino al 14 agosto, nell’ambito dell’integrazione all’ordinanza sulla viabilità, in via Milano e via Sozzi sarà consentito il transito, ma non la sosta. Il blocco della sosta sarà quindi particolarmente rilevante nella giornata del concerto.
Il 17 agosto interdizione del traffico in via Milano
Un ulteriore provvedimento interesserà via Milano nella giornata di lunedì 17 agosto, in corrispondenza dell’area del retropalco, dove sarà necessaria un’interdizione temporanea del traffico per consentire le operazioni connesse allo smontaggio e all’uscita dei mezzi della produzione.
Dove parcheggiare
Per chi raggiungerà Cesenatico in occasione del concerto, i parcheggi consigliati sono il parcheggio della Piscina Comunale e le aree di sosta lungo la ferrovia, così da evitare di avvicinarsi con l’auto alla zona immediatamente circostante lo stadio, interessata dalle modifiche alla viabilità.
Sarà inoltre predisposto un parcheggio riservato alle persone con disabilità in via Milano, davanti al bar Aragosta.
Le disposizioni per chi assisterà al concerto
In vista dell’evento, il sindaco di Cesenatico ha inoltre firmato un’apposita ordinanza relativa alla sicurezza e alla somministrazione di bevande all’interno dello Stadio Comunale.
Dalle ore 18 del 15 agosto, in concomitanza con l’apertura dei cancelli, e fino alle ore 2 del 16 agosto, e comunque fino all’effettivo deflusso degli spettatori, sarà vietato introdurre all’interno dell’area dello stadio contenitori per bevande in vetro o lattina, contenitori chiusi o rigidi, comprese le borracce personali, oltre ad altri oggetti potenzialmente pericolosi, come ad esempio gli ombrelli.
All’interno dello stadio sarà inoltre vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Il provvedimento si inserisce nelle misure adottate dall’amministrazione per favorire la sicurezza, la vivibilità dell’evento e una fruizione ordinata dello spettacolo, prevenendo comportamenti che possano compromettere la civile convivenza.
Resta inoltre in vigore, per il periodo estivo, l’ordinanza comunale che prevede nel fine settimana, dalle ore 18 alle 24, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro chiusi.
L’amministrazione invita quindi il pubblico a raggiungere lo stadio con anticipo, utilizzare i parcheggi indicati e prestare attenzione alla segnaletica temporanea, evitando di dirigersi con l’auto nelle strade immediatamente adiacenti all’impianto.
Le ordinanze complete e i relativi provvedimenti sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Cesenatico.