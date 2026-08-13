Gambettola, 34enne arrestato: in auto 37 dosi di cocaina

I carabinieri lo hanno fermato durante un controllo

Un controllo notturno dei carabinieri a Gambettola si è concluso con l’arresto di un 34enne di nazionalità albanese, domiciliato in provincia, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nella notte, durante un servizio di pattugliamento effettuato dai militari della Stazione dei carabinieri di Gambettola. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di evitare il controllo.

Una volta fermato, l’uomo è apparso particolarmente agitato. Gli accertamenti hanno quindi portato alla perquisizione della vettura.

La cocaina nascosta nel piantone dello sterzo

All’interno dell’auto, nascosti nel piantone dello sterzo, i carabinieri hanno trovato 37 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 66 grammi.

Nel veicolo erano presenti anche circa 1.300 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riconducibile all’attività di spaccio.

La perquisizione è stata successivamente estesa anche all’abitazione dell’uomo. Qui i militari hanno trovato materiale utilizzabile per il confezionamento della droga e altri contanti, per un valore di circa 4mila euro.

Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Arresto convalidato dal giudice

Terminati gli accertamenti, il 34enne è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Forlì, l’uomo è stato inizialmente accompagnato presso la propria abitazione, dove è rimasto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il giorno successivo il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto. In attesa della prossima udienza, il giudice ha disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione quotidiana alla Stazione dei carabinieri competente.

L’uomo è ritenuto presunto responsabile del reato contestato e la sua posizione sarà ora esaminata nelle successive fasi del procedimento.