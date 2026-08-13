Cesena, chiude il salone Grazia dopo 46 anni: la “barbiera” saluta i clienti

Dal 14 agosto cessa l’attività il Salone Grazia-M&G Immagine, in Corso Comandini 6 a Cesena. Dopo quarantasei anni di lavoro, Grazia, storica “barbiera” della città, va in pensione e chiude la sua bottega, punto di riferimento per generazioni di cesenati.

Il saluto ai clienti

Grazia ha voluto congedarsi dai suoi clienti con un messaggio personale, in cui ripercorre una vita di lavoro fatta di shampoo, tagli di capelli e barbe, “più o meno corte secondo le mode”. Un pensiero speciale va a chi l’ha seguita fin dagli inizi e ai figli e nipoti che ha visto crescere sulle poltrone del salone. Un ricordo particolare è dedicato a chi, nel lontano 1984, credette che anche una donna potesse fare il barbiere, permettendole di costruire la propria attività. Grazia assicura che, pur lasciando il lavoro quotidiano, non perderà i contatti con le amicizie nate in questi anni.

Una carriera da pioniera

Il percorso professionale di Grazia inizia nel 1980, come apprendista nel noto salone di Ghedo, a Porta Santi. Nel 1984, appena diciottenne, apre la propria bottega a Sant’Egidio, diventando la prima donna a Cesena a gestire un’attività da barbiere con il titolo di “Maestro acconciatore”. Nel 1990, insieme alla sorella Manuela, rileva l’ex Salone “Fritz” in Corso Comandini, storico punto di riferimento legato agli anni d’oro del Cesena Calcio e a numerosi clienti affezionati, vecchi e nuovi.

Quarantasei anni di lavoro

In totale, Grazia ha esercitato la professione per quarantasei anni, di cui trentasei trascorsi nel salone di Corso Comandini. Una carriera descritta come piena e intensa, vissuta “in mezzo agli uomini” con attenzione e pazienza. Chiude oggi la sua attività con la serenità di chi ha svolto il proprio lavoro con dedizione, pronta ad affrontare la nuova fase della vita da pensionata.