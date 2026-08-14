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A 14, incidente con ribaltamento di un veicolo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Redazione14 Agosto 2026

L’incidente

In data 14 agosto 2026 lungo la autostrada A14 in direzione nord al chilometro 105 nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena si e verificato un incidente stradale. Un autoveicolo ha perso il controllo del rimorchio roulotte trainato che successivamente si e ribaltato fermandosi nella corsia di emergenza.

L’intervento

L’ intervento è stato effettuato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Savignano sul Rubicone. Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del rimorchio. Nell’ evento non sono stati coinvolti altri veicoli e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e la gestione del traffico.

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