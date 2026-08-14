A 14, incidente con ribaltamento di un veicolo: l’intervento dei Vigili del Fuoco

In data 14 agosto 2026 lungo la autostrada A14 in direzione nord al chilometro 105 nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena si e verificato un incidente stradale. Un autoveicolo ha perso il controllo del rimorchio roulotte trainato che successivamente si e ribaltato fermandosi nella corsia di emergenza.

L’intervento

L’ intervento è stato effettuato dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Savignano sul Rubicone. Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del rimorchio. Nell’ evento non sono stati coinvolti altri veicoli e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e la gestione del traffico.