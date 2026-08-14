Bandiera Blu sparita: il pennone del porto canale è vuoto da due anni

Chi passeggia lungo il porto canale di Cesenatico, all’altezza del Gambero Rosso, probabilmente non ci ha fatto caso. Ma chi guarda con attenzione se ne accorge: il pennone che per anni ha issato con orgoglio la Bandiera Blu è vuoto. E lo è da un paio d’anni.

La segnalazione di un lettore

A notare l’anomalia è stato un nostro lettore, che ha deciso di vederci chiaro. Prima ha provato a informarsi per conto proprio, senza trovare risposte. Poi si è rivolto direttamente all’ufficio del turismo di via Roma. Anche lì, sul momento, nessuna spiegazione: l’impiegata contattata non era a conoscenza del motivo, ma si è resa disponibile ad approfondire e a richiamare.

La telefonata è arrivata, solerte, dopo un paio d’ore, ma con una risposta che il lettore stesso definisce “sconcertante”: la bandiera non sventola più perché è stata rubata, e al momento non ce ne sarebbero altre disponibili da issare al suo posto.

Il paradosso di una città che il vessillo lo produce

C’è un dettaglio che rende la vicenda ancora più singolare: a Cesenatico ha sede una fabbrica di bandiere. Trovarne una da sostituire, insomma, non dovrebbe essere un’impresa impossibile.

Il riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che rispettano precisi standard di qualità delle acque, servizi e gestione ambientale, è un vanto che molte città turistiche rincorrono da anni senza riuscire a ottenerlo. Cesenatico ce l’ha, e da tempo non riesce a esporla.

Manca anche in spiaggia libera

La segnalazione non si ferma al porto canale. Secondo quanto riferito al nostro lettore, il vessillo risulterebbe assente anche dal pennone della spiaggia libera davanti a Piazza Andrea Costa: un secondo punto della città dove la Bandiera Blu dovrebbe essere ben visibile a residenti e turisti.

Una questione di immagine, prima ancora che di burocrazia

Al di là dell’episodio del furto, resta una domanda di fondo: perché un simbolo così importante per la promozione turistica della città non viene ripristinato in tempi rapidi? In una stagione in cui Cesenatico punta molto sulla propria immagine balneare, un pennone vuoto proprio nel cuore del porto canale è un dettaglio che non passa inosservato.

Non resta che aspettare, e verificare se all’annuncio seguirà anche il gesto più semplice: issare una nuova bandiera.