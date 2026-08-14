Carabinieri, 11 Marescialli di rinforzo alla compagnia di Cesenatico

Stagione estiva, 11 Carabinieri di rinforzo alle Stazioni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli

La mattina del 12 agosto il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Cesenatico, dove ha incontrato il personale di rinforzo giunto nelle scorse settimane a supporto delle Stazioni dislocate lungo la costa: Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli.

Chi sono i rinforzi estivi

I nuovi arrivati sono 11 Marescialli, allievi del primo anno della Scuola Marescialli di Firenze, giunti in Romagna ai primi di agosto. Rimarranno impiegati sul territorio fino alla fine del mese, all’interno del dispositivo di potenziamento dei servizi dell’Arma previsto ogni estate nelle principali località turistiche.

L’obiettivo: sicurezza per residenti e turisti

Il controllo del territorio e l’attività di prevenzione svolta quotidianamente dalle Stazioni dei Carabinieri restano l’obiettivo principale nella provincia di Forlì-Cesena, soprattutto nei mesi estivi, quando la popolazione dei comuni rivieraschi cresce sensibilmente per l’afflusso turistico. Il rafforzamento dell’organico punta a garantire la necessaria cornice di sicurezza sia ai cittadini residenti sia ai numerosi visitatori presenti sulla costa.