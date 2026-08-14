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Concerto all’alba a Cesenatico: R’n’B con Ariane Diakite, 16 agosto

Redazione14 Agosto 2026
concerto all'alba

Domenica 16 agosto un nuovo concerto all’alba trasforma la spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai in un dancefloor sul mare

Un nuovo appuntamento con i Concerti all’Alba dà la sveglia a Cesenatico. Domenica 16 agosto, alle 6 del mattino, la spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai ospiterà un concerto dedicato alle pietre miliari della musica soul, funk e R&B, con protagonisti Ariane Diakite e il Chicco Capiozzo Trio.

Un dancefloor tra cielo e mare

Mentre il sole sorge sull’Adriatico, l’arenile si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto. Il concerto è pensato per chi, come recita la presentazione dell’evento, il groove non lo può spiegare a parole: un’esperienza da vivere più che da raccontare, nella cornice suggestiva dell’alba sul mare.

La scaletta: da Etta James ad Aretha Franklin

Il trio, definito consolidato e affiatato, propone una rilettura elegante e variegata delle icone del soul, del funk e dell’R&B. Nel repertorio trovano spazio brani di Etta James, Alicia Keys, Al Green, Whitney Houston, Stevie Wonder e Aretha Franklin.

Ariane DiakiteLa formazione

Il gruppo è composto da:

  • Ariane Diakite alla voce, sostenuta dal groove incalzante di Chicco Capiozzo alla batteria e dai tappeti musicali di Davide Lavia all’organo e alle tastiere.

La direzione artistica dell’evento è firmata da Alberto Antolini.

chicco cpaiozzoIngresso libero, occhio al meteo

Il concerto è a ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà annullato: si consiglia di seguire i canali social del Teatro Comunale di Cesenatico per aggiornamenti anche dell’ultimo momento.

I Concerti all’Alba sono resi possibili dalla collaborazione tra il Comune di Cesenatico e la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico.

Informazioni utili

Per maggiori dettagli è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico, in via Armellini 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (festivi esclusi), al numero 0547 79274. Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito teatrocomunalecesenatico.it.

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