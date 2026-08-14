Concerto all’alba a Cesenatico: R’n’B con Ariane Diakite, 16 agosto

Domenica 16 agosto un nuovo concerto all’alba trasforma la spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai in un dancefloor sul mare

Un nuovo appuntamento con i Concerti all’Alba dà la sveglia a Cesenatico. Domenica 16 agosto, alle 6 del mattino, la spiaggia libera di Piazza Spose dei Marinai ospiterà un concerto dedicato alle pietre miliari della musica soul, funk e R&B, con protagonisti Ariane Diakite e il Chicco Capiozzo Trio.

Un dancefloor tra cielo e mare

Mentre il sole sorge sull’Adriatico, l’arenile si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto. Il concerto è pensato per chi, come recita la presentazione dell’evento, il groove non lo può spiegare a parole: un’esperienza da vivere più che da raccontare, nella cornice suggestiva dell’alba sul mare.

La scaletta: da Etta James ad Aretha Franklin

Il trio, definito consolidato e affiatato, propone una rilettura elegante e variegata delle icone del soul, del funk e dell’R&B. Nel repertorio trovano spazio brani di Etta James, Alicia Keys, Al Green, Whitney Houston, Stevie Wonder e Aretha Franklin.

La formazione

Il gruppo è composto da:

Ariane Diakite alla voce, sostenuta dal groove incalzante di Chicco Capiozzo alla batteria e dai tappeti musicali di Davide Lavia all’organo e alle tastiere.

La direzione artistica dell’evento è firmata da Alberto Antolini.

Ingresso libero, occhio al meteo

Il concerto è a ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà annullato: si consiglia di seguire i canali social del Teatro Comunale di Cesenatico per aggiornamenti anche dell’ultimo momento.

I Concerti all’Alba sono resi possibili dalla collaborazione tra il Comune di Cesenatico e la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico.

Informazioni utili

Per maggiori dettagli è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico, in via Armellini 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (festivi esclusi), al numero 0547 79274. Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito teatrocomunalecesenatico.it.