Bando EuReCa Turismo, Vignali (FI): “Serve un piano per gli alberghi della Riviera”

Turismo, Vignali (FI): “Il bando EuReCa non funziona, la Regione presenti un piano per gli alberghi della Riviera”
Il consigliere di Forza Italia chiede alla Giunta un’interrogazione sul bando EuReCa Turismo 2026
Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per fare il punto sull’andamento del bando EuReCa Turismo 2026 e sulle strategie regionali per la riqualificazione del comparto alberghiero.
Oltre 7,6 milioni di euro ancora inutilizzati
Secondo quanto evidenziato da Vignali, a quasi sei mesi dall’apertura del bando restano disponibili oltre 7,6 milioni di euro, pari a circa il 70% delle risorse stanziate per sostenere gli investimenti delle imprese turistico-ricettive, che ammontano complessivamente a 11 milioni di euro.
Un dato che, per il consigliere, potrebbe segnalare come lo strumento non risponda pienamente alle esigenze di una parte consistente delle imprese alberghiere, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni e a carattere stagionale, molto diffuse lungo la Riviera romagnola.
La competitività degli alberghi sulla Riviera
Vignali sottolinea la necessità di sostenere la competitività delle strutture ricettive della costa romagnola, dove molti alberghi necessiterebbero di interventi su:
- ammodernamento
- efficientamento energetico
- digitalizzazione
- accessibilità
I dati sui flussi turistici gennaio-giugno 2026
L’interrogazione richiama anche i dati provvisori relativi al primo semestre 2026. Nel comparto alberghiero dell’Emilia-Romagna gli arrivi risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2025 (+0,01%), mentre nell’extra-alberghiero pernottamenti e arrivi crescono in modo più marcato: +1,78% i pernottamenti, +6,08% gli arrivi e +5,88% i pernottamenti.
Un confronto che, secondo Vignali, testimonierebbe una maggiore difficoltà del settore alberghiero tradizionale rispetto alle altre forme di ricettività.
La richiesta alla Giunta: un piano pluriennale
Il capogruppo di Forza Italia chiede quindi alla Regione di rendere pubblici i risultati ottenuti finora dal bando EuReCa e di chiarire quali misure intenda mettere in campo per il rilancio del settore. Tra le proposte avanzate, la valutazione di uno specifico piano pluriennale per l’ammodernamento e il rilancio del comparto alberghiero della Riviera romagnola.