Ferragosto in Emilia-Romagna: gli auguri di de Pascale e Frisoni

Ferragosto in Emilia-Romagna, gli auguri del presidente de Pascale e dell’assessora Frisoni

Alla vigilia di Ferragosto arrivano gli auguri del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dell’assessora al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, rivolti alle turiste e ai turisti che hanno scelto la regione per queste giornate di festa, e a tutti i cittadini emiliano-romagnoli.

Un augurio rivolto a tutto il territorio

De Pascale e Frisoni hanno indirizzato il loro saluto a chi sta trascorrendo Ferragosto lungo la Riviera, nelle città d’arte, nei borghi, sull’Appennino, nelle aree naturalistiche e lungo il corso del Po. Nel messaggio si sottolinea la varietà di paesaggi ed esperienze che l’Emilia-Romagna riesce a offrire in pochi chilometri, insieme a un tratto che i due esponenti regionali definiscono distintivo del territorio: la capacità di far sentire a casa chi lo visita.

Il ringraziamento a chi lavora nel giorno di festa

Il presidente e l’assessora hanno voluto rivolgere un ringraziamento specifico a chi, anche nella giornata di Ferragosto, resta al lavoro per garantire accoglienza e servizi essenziali. Il pensiero va in particolare a:

lavoratrici e lavoratori del turismo, del commercio e della ristorazione

forze dell’ordine e Vigili del fuoco

operatori sanitari e del soccorso

volontari della Protezione civile e del Terzo settore

Un riconoscimento che arriva in un momento di massima affluenza turistica sulla costa romagnola e nelle aree interne della regione, quando la macchina organizzativa di sicurezza e assistenza è chiamata al massimo impegno.