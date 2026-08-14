Ferragosto, tutti gli eventi dal 14 al 16 agosto

È il weekend più atteso dell’estate e la Romagna si prepara a vivere tre giorni di musica, concerti, spettacoli, fuochi d’artificio, mercatini, appuntamenti gastronomici e iniziative per famiglie. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026, tra Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Cesena, Bellaria Igea Marina e Cervia, il calendario è particolarmente ricco.

Ecco una selezione degli appuntamenti in programma.

Venerdì 14 agosto: dalla Rustida di Cesenatico ai fuochi di Bellaria

A Cesenatico il weekend di Ferragosto parte alle 19 con la tradizionale Rustida dei Pescatori, organizzata dalla Cooperativa Pescatori Cesenatico nel piazzale antistante il Mercato Ittico. Pesce fresco e cucina marinara saranno protagonisti della serata.

Il venerdì sera è inoltre dedicato ai mercatini: sul Lungomare di Ponente, dalle 18 alle 24, torna l’appuntamento con Mercanti Lungo il Mare, tra artigianato, curiosità e prodotti per tutte le età.

A Gatteo Mare, invece, il grande appuntamento della vigilia di Ferragosto è all’Arena Rubicone: dalle 21.30 è in programma il concerto di Alex Britti, seguito dai tradizionali fuochi artificiali.

A San Mauro Mare il 14 agosto (ore 21) arriva lo Schiuma Party al Parco Campana, appuntamento inserito nel programma del Buon Ferragosto. L’evento è dedicato soprattutto ai più giovani, con musica, animazione e schiuma.

Uno dei momenti più attesi arriva alle 23 con i Fuochi di Ferragosto, lo spettacolo piro-musicale sul porto canale di Bellaria Igea Marina.

A Cesena, infine, si chiude la 52ª Festa dello Sport di San Vittore. Dalle 20.30 sono in programma i balli country dei Wild Angels, mentre dalle 21.30 la serata finale prosegue con il DJ set Studio Delta con DJ Giampi e Ricky S. Lo stand gastronomico è aperto durante la serata.

Per gli amanti del cinema, all’Arena San Biagio di Cesena, nella Corte di Palazzo Guidi, è in programma alle 21.15 la proiezione di “Rental Family – Nelle vite degli altri”.

A Cervia, il venerdì sera offre diversi appuntamenti ricorrenti: dalle 21 alle 23.30, al Parco dei Gemelli di Tagliata, torna il Riviera dei Pini Cabaret. A Milano Marittima, il Vialetto degli Artisti è aperto tutte le sere dalle 20 alle 24.

Sabato 15 agosto: il grande giorno di Ferragosto

A Cesenatico la giornata si apre con la musica e prosegue con due grandi appuntamenti serali. Alle 21, allo Stadio Comunale Alfiero Moretti, arriva Alfa con il suo tour estivo: il concerto è indicato come unica data dell’artista in Riviera.

Sempre alle 21, in Piazza Romagna Mia, tra Gatteo Mare e Villamarina, va in scena “L’Estate di Raoul – Balamondo World Music Festival”. Sul palco la Mirko Casadei Big Band insieme ai Neri per Caso, per una serata dedicata al Re del Liscio nel giorno del suo compleanno.

A San Mauro Mare

A San Mauro Mare il Ferragosto comincia presto: alle 6, sulla spiaggia del Bagno Delio, è in programma il concerto all’alba con il Complesso Bandistico Comunale Amici della Musica.

Dalle 17 alle 19 arriva “Un mare diVino”, con degustazioni sulla Batana Olimpia e musica e balli della tradizione romagnola.

La sera, alle 21, in piazza Cesare Battisti, spazio alla musica di Radio Bruno con un Dance Party dedicato agli anni Novanta. Alle 23.30 il gran finale è affidato alle Fontane Danzanti, tra acqua, luci e musica.

A Bellaria

A Bellaria Igea Marina il Ferragosto si apre alle 6 con la Messa Rock in Piazzale Capitaneria di Porto.

La sera, invece, i riflettori si spostano al Beky Bay, dove arrivano i Litfiba con il tour “Quarant’anni di 17 RE”, che riunisce la formazione originale per una serata dedicata alla storia del rock italiano.

Sempre a Bellaria, in piazza Santa Margherita, è in programma il Romagna Country Fest, una serata a tema western e country.

A Cervia

A Cervia il primo appuntamento è alle 6, sulla Spiaggia Libera, con il Concerto di Ferragosto della Grande Orchestra Città di Cervia.

Alle 18.15, nell’area della Torre San Michele, torna invece “Ferragosto con gli autori”, con lo sbarco degli autori degli ultimi successi letterari e il tradizionale talk show di Ferragosto.

A Cesena

A Cesena, sabato 15 agosto, l’Arena San Biagio propone alle 21.15 il film “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino e Tiziano Menichelli.

Domenica 16 agosto: musica all’alba, feste e appuntamenti per famiglie

La domenica porta con sé un altro appuntamento molto atteso a Cesenatico: alle 6, sulla spiaggia libera di piazza Spose dei Marinai, arriva il concerto all’alba con Ariane Diakite & Chicco Capiozzo, per una mattinata all’insegna del soul e del funk. L’ingresso è libero.

A Gatteo Mare, invece, l’Arena Rubicone chiude il weekend alle 21.30 con i Roxy Bar, tribute band dedicata a Vasco Rossi.

A Bellaria Igea Marina è in programma (ore 21) al Beky Bay la serata Noche de Travesura.

A Cervia la domenica è dedicata soprattutto a famiglie, benessere e tradizioni. Dalle 10 alle 24 prosegue La Via del Benessere in viale Roma, mentre dalle 18 alle 24, in viale Italia a Tagliata, arriva Summer Christmas, con Babbo Natale, laboratori per bambini, mercatino di artigianato natalizio, musica e allestimenti a tema.

Sempre il 16 agosto prende il via anche “Una settimana dolce come il miele” in piazzetta Pisacane, manifestazione dedicata al mondo delle api, al miele e alle attività di smielatura.

A Cesena, l’appuntamento cinematografico dell’Arena San Biagio è alle 21.15 con “Norimberga”, diretto da James Vanderbilt e interpretato da Rami Malek, Russell Crowe e Richard E. Grant.