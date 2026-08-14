Futuro Nazionale arriva a Cesenatico: venerdì il primo gazebo per il tesseramento

Il Comitato Costituente Vannacci Gatteo 1740 presenta la nuova realtà politica a Cesenatico

Questa mattina (venerdì 14 agosto) il Comitato Costituente Futuro Nazionale – Vannacci Gatteo 1740 sarà presente a Cesenatico con un gazebo dedicato alla presentazione del movimento e al tesseramento.

E’ il primo appuntamento a Cesenatico, previsto dalle 8.30 alle 13 in via Milano, angolo via Sozzi, nell’area del mercato.

Oltre alla possibilità di conoscere il nuovo movimento e aderire con il tesseramento, l’iniziativa rappresenta anche un primo momento per prendere contatto con la realtà cittadina e “misurare la febbre”, ovvero capire quale sia l’interesse e il possibile consenso attorno a Futuro Nazionale a Cesenatico.

Il gazebo sarà quindi un’occasione per raccogliere adesioni, confrontarsi con i cittadini e verificare sul campo la risposta alla nuova proposta politica.