Futuro Nazionale arriva a Cesenatico: 14 tessere e 12 firme nel primo banchetto

Il movimento di Roberto Vannacci presenta il comitato territoriale Gatteo 1740

Questa mattina (venerdì 14 agosto), Futuro Nazionale, il movimento politico di Roberto Vannacci, si è presentato per la prima volta sulla piazza di Cesenatico con un banchetto allestito nell’area del mercato cittadino. Un appuntamento che verrà replicato anche venerdì 21 agosto, prima di spostare l’attività sul porto canale.

L’iniziativa è servita soprattutto a dare un volto al comitato territoriale Gatteo 1740, che seguirà l’attività politica nell’area della Valle del Rubicone, Cesenatico e Cesena.

Tesseramenti e firme sulla sicurezza

Nel corso della mattinata sono state raccolte adesioni al movimento e firme a sostegno del pacchetto di proposte sulla sicurezza.

“Oggi è andata bene, in questo territorio ci aspettavano da tempo – racconta Alessio Ceccarelli, rappresentante del comitato – Il bilancio della prima uscita a Cesenatico è di 14 nuovi tesseramenti e 12 firme sulle proposte dedicate alla sicurezza”.

Il gruppo, nelle ultime settimane, ha già organizzato banchetti anche a Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli.

“Ad oggi contiamo circa una trentina di tesserati”, aggiunge Ceccarelli, delineando così una prima struttura territoriale del comitato Gatteo 1740.

Dopo il mercato, i banchetti sul porto canale

L’attività proseguirà nei prossimi giorni con altri appuntamenti sul territorio.

“Dopo i mercati cittadini ci sposteremo con i banchetti sul porto canale”, annuncia Ceccarelli, spiegando che l’obiettivo è continuare il lavoro di presenza e contatto diretto con i cittadini.

E sulle elezioni amministrative di Cesenatico?

Uno dei temi che inevitabilmente si affaccia è quello delle prossime elezioni amministrative di Cesenatico. Il comitato, al momento, non ha ancora definito una posizione precisa.

“Al momento abbiamo poche direttive dall’organizzazione centrale su come muoverci sulle elezioni locali e amministrative”, spiega Ceccarelli.

La possibilità di partecipare alla competizione elettorale, tuttavia, non viene esclusa. “Sarebbe una buona opportunità, ma su Cesenatico il tempo è molto stretto per individuare un valido candidato”, precisa il rappresentante.

Il comitato lascia aperta anche la possibilità di un accordo con altre forze politiche: “Non chiudiamo la porta a un’eventuale alleanza, ma se non ci saranno accordi e un nome valido, ci faremo da parte e aspetteremo le prossime elezioni, intanto organizzandoci al meglio”.

“I sondaggi ci danno al 10%”

Ceccarelli rivendica infine il peso che il movimento potrebbe avere nello scenario politico locale: “I sondaggi ci danno al 10% e siamo sicuramente una realtà interessante per la politica”.

Per ora, dunque, Futuro Nazionale punta a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso banchetti, tesseramenti e iniziative pubbliche. La partita delle amministrative resta invece aperta.