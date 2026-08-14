Incidente in via Vetreto: l’automobilista torna sul posto dopo essersi allontanata

Incidente nel pomeriggio di oggi (venerdì 14 agosto), in via Vetreto, all’altezza del civico 71, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stata la ragazza che si trovava in sella alla moto, rimasta ferita a seguito dell’impatto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza persona, che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata colpita a seguito della carambola dell’auto contro la moto. I due feriti sono residenti a Sala.

Al momento dell’impatto, l’automobilista alla guida di una Mini Cooper ha inizialmente proseguito la propria marcia, senza fermarsi sul posto e senza prestare i primi soccorsi. Successivamente, però, sarebbe tornata indietro, raggiungendo nuovamente il luogo dell’incidente.

Le cause e l’esatta dinamica dello scontro dovranno ora essere accertate dalla Polizia Locale di Cesenatico, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi per prestare assistenza ai feriti.