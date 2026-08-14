Inseguimento tra San Mauro Mare e Bellaria: due denunciati

La Polizia blocca una Peugeot dopo una fuga ad alta velocità

Un inseguimento tra le strade di San Mauro Mare e Bellaria si è concluso con la denuncia di due cittadini albanesi, di 25 e 26 anni, già noti alle forze dell’ordine anche per precedenti legati allo spaccio di droga.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, durante un servizio antidroga degli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico. I poliziotti stavano controllando una Peugeot 208 nera, sulla quale avevano raccolto informazioni relative a una presunta attività di spaccio nella zona.

La fuga davanti alla Polizia

Quando gli agenti si sono avvicinati per controllare gli occupanti, il conducente ha improvvisamente accelerato tentando di allontanarsi.

Una volante ha quindi cercato di intercettare l’auto, ma il 25enne alla guida ha ignorato l’alt e ha proseguito la fuga, dando vita a un inseguimento nelle vie tra San Mauro Mare e Bellaria.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la condotta di guida sarebbe stata particolarmente pericolosa, con il veicolo lanciato a forte velocità anche in presenza di pedoni e famiglie dirette verso la spiaggia. Alcune persone, spaventate dall’arrivo dell’auto e delle pattuglie, si sarebbero spostate rapidamente verso i margini della strada per evitare rischi.

Gli agenti, considerato il pericolo per gli altri utenti della strada, hanno successivamente rallentato mantenendo però il contatto visivo con la Peugeot, fino all’intervento coordinato di altre pattuglie che ha consentito di bloccare il mezzo e fermare i due occupanti.

Un involucro lanciato dal finestrino

Poco prima del fermo, il passeggero avrebbe lanciato dal finestrino un involucro nero. Gli agenti lo hanno recuperato, ma il contenuto è finito in un canale di scolo pieno d’acqua e non è stato possibile recuperarlo.

La perquisizione dell’auto e dei due uomini non ha infatti permesso di trovare droga. Gli investigatori ritengono tuttavia che il materiale gettato via potesse contenere sostanza stupefacente.

Nell’auto due bastoni acuminati

Durante la perquisizione sono però emersi altri elementi. Nascosti nelle portiere della Peugeot sono stati trovati due bastoni acuminati, lunghi circa un metro, che sono stati sequestrati.

I due giovani sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione della normativa sulle armi, relativa al porto di oggetti di questo tipo fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.

Denunciato anche il conducente

Per il conducente le contestazioni sono ulteriori. Il 25enne è stato denunciato anche per la mancata ottemperanza all’alt della Polizia e per la pericolosa condotta di guida, in relazione alle violazioni previste dal Codice della Strada.

Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro dell’auto ai fini della confisca, mentre patente e documenti di circolazione sono stati ritirati.

Dagli accertamenti effettuati insieme all’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena è emerso inoltre che il 25enne era già destinatario di un provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Per questo è stato denunciato anche per la permanenza irregolare sul territorio italiano.