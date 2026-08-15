Pinarella: aggredito a pugni Giorgio Musiani, padre di Nicola

Siamo nel piazzale di Viale Tritone, a Pinarella di Cervia, quando l’84 enne avverte dal proprio camper dei rumori provenire dall’esterno: si affaccia e vede un uomo sulla sua bicicletta, intento a maneggiarla.

Giorgio Musiani, il padre di Nicola Musiani, è stato aggredito nella notte di giovedì, nello stesso punto in cui è stato aggredito il figlio lo scorso 19 luglio.

Pensando che l’uomo fosse intenzionato a rubare la bicicletta, fa per allontanarlo.

A quel punto Musiani sarebbe stato aggredito con un pungo al volto, cadendo a terra.

«Non lo avevo mai visto prima da queste parti», ha raccontato l’84enne, spiegando di non essere riuscito a reagire: «Non ho più le forze». Riferisce, a seguito dell’episodio, anche dolori alle costole.