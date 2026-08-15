Polpi contro il granchio blu: effettuato il rilascio di paralarve

Nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, sono state liberate in mare paralarve di polpo.

Si tratta di una delle attività previste dal progetto pilota Octo-blu (finanziato dalla Regione Emilia Romagna), per il contenimento del granchio blu.

Il resp. Tecnico scientifico del progetto, Antonio Casalini ha precisato «questa mattina è stato effettuato il quarto rilascio di paralarve, il secondo a Cesenatico, nei pressi dell’impianto di miticoltura a circa 2miglia 2 miglia e mezzo da Cesenatico – come distanza dalla costa. Questa è sempre l’attività di progetto che prevede in mare la liberazione delle paralarve appena schiuse di polpo, liberate in quella zona perchè lì trovano l’alimento ideale per la loro sopravvivenza e crescita.»