Processione dell’Assunta a Cesenatico: Ferragosto in mare LE FOTO

Cesenatico si raccoglie nella tradizione: fede, mare e comunità per la processione dell’Assunta a Ferragosto

Il giorno di Ferragosto a Cesenatico non è soltanto sinonimo di spiaggia, ombrelloni e festa estiva. Da decenni, nel cuore della solennità dell’Assunzione in Cielo di Maria Vergine, la città si ferma per stringersi attorno a uno dei suoi riti più identitari e sentiti: la processione in mare e la tradizionale Benedizione delle acque. Un appuntamento che unisce indissolubilmente la comunità locale, i marinai e le migliaia di turisti presenti in Riviera, fondendo la devozione religiosa con il profondo legame che unisce Cesenatico al suo mare.

Dalla Piazza al Porto Canale: il via alle celebrazioni

Il programma della giornata si è aperto fin dalle prime ore del mattino. Il cuore di Piazza Ciceruacchio si anima per la Santa Messa solenne, un momento di preghiera collettiva che vede la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della città. Terminata la celebrazione eucaristica, il momento più atteso: i marinai e i pescatori locali trasportano a spalla la venerata statua della Madonna — custodita durante tutto l’anno nella storica loggetta della chiesa arcipretale di San Giacomo Apostolo — per accompagnarla lungo le banchine del porto canale leonardesco fino all’imbarco.

La sfilata delle barche e l’abbraccio delle onde

L’immagine sacra prende poi il largo a bordo del motopeschereccio designato, capofila di un suggestivo carosello di imbarcazioni, lance e tradizionali barche a vela d’epoca. Il corteo navale si muove a ritmo lento, accompagnato dalle note solenni di complessi musicali di ottoni. Vengono invocate la salubrità delle acque, la protezione per chi vive della risorsa ittica e una buona pesca, in un gesto che ripete un antico patto di rispetto e gratitudine verso il mare adriatico. Numerosi fedeli e curiosi scelgono di seguire da vicino la processione salendo a bordo della motonave messa a disposizione per l’escursione marina.

Il rientro e la festa della comunità

Conclusa la parentesi in alto mare, il peschereccio fa ritorno in porto. La statua della Madonna viene sbarcata per riprendere la processione a piedi tra le vie del centro, accompagnata dai fedeli fino al rientro definitivo nella chiesa di San Giacomo, dove la mattinata si conclude con un ulteriore momento di raccoglimento liturgico. La processione dell’Assunta a Cesenatico si conferma così molto più di una semplice funzione: è un rito collettivo che affonda le radici nella storia marinara della città, capace di rinnovare ogni anno un senso di appartenenza unico tra passato e presente