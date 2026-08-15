Villalta, la denuncia sui social: “Il mio gatto sbranato dai lupi”

La segnalazione di una famiglia di via Cesenatico

Una segnalazione arrivata attraverso i social riaccende l’attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne di Villalta, a Cesenatico. Al centro del racconto c’è Mimì, una gatta di 12 anni, che secondo quanto riferito dalla proprietaria sarebbe stata trovata morta nella notte di martedì 10 agosto.

La famiglia ritiene che l’animale possa essere stato aggredito da un lupo. Si tratta quindi di un’ipotesi avanzata dai proprietari sulla base di un avvistamento avvenuto nella zona la sera precedente.

“La sera prima il vicino aveva visto due lupi”

“Il mio vicino ha visto la sera prima due lupi nel campo dietro casa”, racconta la proprietaria di Mimì. È proprio questo avvistamento, avvenuto la sera prima, a portare la famiglia a collegare la morte della gatta alla possibile presenza dei predatori. “Aveva tre zampe e probabilmente non è riuscita a scappare”, racconta ancora la donna.

“Era come una di famiglia”

Per la famiglia la perdita di Mimì è stata particolarmente dolorosa. La gatta, raccontano, era considerata come un componente della famiglia e la sua morte ha lasciato grande amarezza. Alla tristezza si aggiunge la preoccupazione per gli avvistamenti che, secondo i residenti, sarebbero sempre più frequenti nelle campagne della zona.

La preoccupazione dei residenti

“Siamo molto preoccupati per la sicurezza”, racconta la proprietaria, spiegando che nella zona di Villalta sarebbe frequente imbattersi nella presenza dei lupi.

La famiglia esprime anche rabbia e chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni, sostenendo che gli episodi di avvistamento si stiano moltiplicando.