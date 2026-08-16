Canadair in mare a Cesenatico: ecco perché FOTO e VIDEO

Un Canadair ha effettuato un prelievo d’acqua dal mare di Cesenatico per intervenire sull’incendio boschivo che da questa mattina (domenica 16 agosto) sta interessando la località Montevecchio, nel territorio di Civitella di Romagna.

Incendio boschivo a Montevecchio

Le operazioni sono in corso, dopo che l’incendio è iniziato intorno alle 10 nella zona di Montevecchio. L’area interessata è particolarmente impervia e per questo sul posto sono impegnate 35 unità dei Vigili del Fuoco, affiancate dalle squadre della Protezione Civile, che stanno operando sul terreno per contenere e arginare il fronte del rogo.