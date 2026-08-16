In quattromila per Alfa. Stadio Moretti, primo banco di prova superato

Buona la prima! Quattromila fan hanno fatto da apripista alla nuova veste dello stadio Moretti che torna ad ospitare i grandi concerti. Era infatti il 2013 quando si tenne l’ultimo live. Questo primo banco di prova è stato superato e tutto fa ben sperare; quello andato in scena il giorno di ferragosto con Alfa potrebbe essere il primo di una serie di concerti; un appuntamento fisso nelle estati di Cesenatico. La struttura infatti si è dimostrata all’altezza della sfida mostrando anche un nuovo modo per vivere il prato verde del campo da calcio che sorge all’interno della pista d’atletica.

Il concerto Fin dalle prime luci i fan di Alfa hanno preso posto in prima fila davanti ai cancelli per essere sicuri di raggiungere il palco. Tutto ha funzionato a dovere infatti il concerto non ha riguardato solo l’artista. Un esercito di attrezzisti, facchini, tecnici, addetti alla sicurezza, impianto audio, luci, mezzi, uomini di soccorso, la macchina dell’ospitalità e organizzativa hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento graziato anche da una giornata di sole. Diverse centinaia le persone che hanno assistito al concerto dall’esterno della struttura.

“Arena spettacoli diffusa” «Questa stagione estiva degli eventi e della cultura ha superato il giro di boa – ha commentato l’assessore alla cultura – e oggi possiamo dire di aver mantenuto la promessa. A Cesenatico abbiamo un’arena spettacoli diffusa che può contare su due new entry: lo stadio e il parco di Ponente. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando per la buona riuscita degli eventi e le forze dell’ordine presenti allo stadio per la sicurezza e l’incolumità dei presenti».

Il traffico Non sono stati segnalati particolari rallentamenti o disagi al traffico né problematiche legate all’assistenza alle persone. Il punto di primo soccorso era gestito dal personale della Croce Blu prov. di Rimini. L’evento ha visto la collaborazione tra il Comune di Cesenatico e la Pulp Concerti.

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