Maltempo e temporali, Cesenatico in zona gialla per 24 ore

Allerta meteo di 24 ore anche sulla costa. Cesenatico sarà in zona gialla a partire dalla mezzanotte di oggi (tra domenica e lunedì) per rischio temporali.

Il contenuto dell’allerta

Nella giornata di lunedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, in progressione poi verso la pianura e la costa. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e allagamenti in aree urbane.

In serata una seconda ondata

Nella sera, il settore costiero potrà essere interessato dal passaggio di un ulteriore impulso temporalesco sull’Adriatico, in transito da nord-ovest verso sud-est, e dalle raffiche di vento associate. Si prevede quindi vento Maestrale.