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Nave sammarinese colpita da due droni russi

Anna Budini16 Agosto 2026
san marino esodo per aperitivo dopo le 18

Una nave portarinfuse M/V H7 HSB7 battente bandiera sammarinese è stata colpita ieri mattina (sabato 15 agosto) da due droni russi mentre si trovava al largo del porto russo di Novorossiysk, in Federazione Russa, in una zona interessata dalle attività ostili legate al conflitto russo-ucraino. A renderlo noto è stato il Registro Navale della Repubblica di San Marino.

Feriti due marinai siriani

A bordo dell’imbarcazione si trovava un equipaggio composto da 23 persone di diverse nazionalità. Nell’attacco sono rimasti feriti due marinai siriani, immediatamente trasferiti in ospedale.

Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Dopo l’impatto, il personale di bordo ha attivato le procedure di emergenza, riuscendo a domare i principi di incendio provocati dall’attacco.

La nave prosegue verso la Turchia

Nonostante i danni riportati, la nave ha lasciato il porto di Novorossiysk con i propri mezzi e ha successivamente ripreso la navigazione verso la Turchia.

L’arrivo è previsto intorno alla mezzanotte di oggi. Nel porto turco saranno presenti gli ispettori dello Stato di bandiera e le squadre mediche, che procederanno alle verifiche sulle condizioni dell’equipaggio e dell’imbarcazione.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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