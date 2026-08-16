Temporali pomeridiani, cambia il meteo in Emilia-Romagna

La giornata di oggi (domenica 16 agosto), è iniziata con il sole su tutta l’Emilia-Romagna, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare già dal primo pomeriggio.

Temporali in arrivo sull’Appennino

Secondo le previsioni di Emilia-Romagna Meteo, nel corso del pomeriggio diversi temporali si formeranno sull’Appennino emiliano, con la possibilità che alcuni fenomeni raggiungano anche le prime aree collinari.

I modelli meteorologici non escludono inoltre qualche temporale fino alle zone di pianura tra Reggiano, Modenese e Bolognese. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche l’alto Appennino romagnolo.

Non sono esclusi temporali di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e grandinate. Per questo sarà necessario prestare attenzione soprattutto nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.

Lunedì 17 agosto instabilità su tutta la regione

La situazione sarà ancora più instabile nella giornata di lunedì 17 agosto, quando i temporali potranno interessare sia l’Emilia sia la Romagna. In serata è previsto inoltre un peggioramento con fenomeni in discesa da nord.

Le temperature massime saranno in calo, con valori che scenderanno al di sotto dei 31-32 gradi.

Martedì torna il sole

La fase instabile dovrebbe essere però di breve durata. Martedì 18 agosto è infatti previsto il ritorno del sole su tutta l’Emilia-Romagna, con condizioni meteorologiche nuovamente più stabili.