Tuffi pericolosi dalla piattaforma: 13enne ferito a Cesenatico a Ferragosto

Un pomeriggio di festa si è trasformato in momenti di tensione sulla spiaggia di Cesenatico, dove il mancato rispetto dei divieti ha causato un infortunio a un giovane bagnante

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio del 15 agosto, attorno alle ore 17:00, nello specchio d’acqua antistante il litorale di Cesenatico, precisamente tra il Bagno Trieste e il Bagno Tropical.

Un gruppetto di giovani aveva raggiunto la piattaforma prendisole installata in mare, un’area spesso utilizzata impropriamente per giochi e tuffi nonostante i divieti vigenti.

A nulla sono serviti i ripetuti richiami e gli avvertimenti verbali del bagnino di salvataggio Paolo Casarini intervenuto per prevenire comportamenti pericolosi. Il gruppo ha continuato a ignorare gli inviti alla prudenza. Durante i tuffi, un 17enne si è lanciato in acqua e un compagno di 13 anni lo ha imitato immediatamente, finendo per scontrarsi e sbattere la fronte contro la testa dell’amico.

L’intervento dei soccorsi in spiaggia

L’impatto ha provocato una profonda ferita all’arcata sopraccigliare del tredicenne. Trattandosi di una zona del volto particolarmente ricca di vasi sanguigni, la ferita ha iniziato a sanguinare copiosamente, destando forte preoccupazione tra i presenti.

Tempestivo l’intervento dei bagnini di salvataggio Glauco Buda e Paolo Casarini, che hanno raggiunto rapidamente i ragazzi, li hanno condotti a riva in sicurezza e hanno prestato le prime cure di soccorso. I genitori dei giovani, presenti sul posto, hanno successivamente accompagnato i ragazzi presso un presidio medico locale per le medicazioni e i controlli necessari.

Sicurezza in spiaggia: il divieto di tuffi dalle piattaforme

L’episodio offre l’occasione per ribadire alcune fondamentali regole di sicurezza balneare:

Divieto assoluto di tuffi: è severamente proibito tuffarsi dalle piattaforme prendisole in mare.

Valutazione del rischio: spesso viene sottovalutata la scarsa profondità dell’acqua circostante, un fattore che può causare traumi e lesioni anche molto gravi.

Rispetto delle regole: si raccomanda di seguire sempre le indicazioni del personale di salvataggio per evitare che momenti di svago estivo si trasformino in situazioni di pericolo.