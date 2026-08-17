Baracca Run a Cesenatico: la corsa senza competizione del 21 agosto

Baracca Run a Cesenatico si corre insieme, senza cronometro e senza ansia da prestazione

Niente gare, niente tempi da battere: solo scarpe da ginnastica, un risciò luminoso e la voglia di ritrovarsi. Venerdì 21 agosto Cesenatico ospita la Baracca Run, l’iniziativa firmata Eat & Fit Cesenatico che reinventa la corsa come momento di socialità.

Un’idea di sport lontana dalla competizione

A promuoverla è Eat & Fit Cesenatico, gruppo di giovani che da tempo lavora per costruire occasioni di incontro legate al movimento e al benessere. La Baracca Run nasce proprio da questa filosofia: mettere da parte cronometri e classifiche per lasciare spazio al piacere di correre insieme, allo stesso passo, senza pressioni.

Ad accompagnare il gruppo lungo il percorso ci sarà un risciò illuminato, elemento scenografico che trasforma la corsetta in un piccolo evento diffuso per le strade della città.

Dove e quando

Il ritrovo è fissato per venerdì 21 agosto al Bodeguilla, in viale Carducci 113 a Cesenatico. Le iscrizioni aprono alle 20.30, mentre la partenza è prevista per le 21.00. La corsa, a ritmo lento e senza velleità agonistiche, dura circa un’ora.

Cosa serve per partecipare

L’iniziativa è aperta a tutti, indipendentemente dal livello di allenamento. Basta presentarsi con un paio di scarpe da ginnastica e la voglia di condividere l’esperienza con il gruppo: alla Baracca Run non vince chi taglia per primo il traguardo, ma chi si diverte insieme agli altri.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il modulo online, mentre aggiornamenti e dettagli sull’evento vengono pubblicati sulla pagina Instagram @baraccarun. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con @eatandfit.cesenatico.