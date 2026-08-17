Cesenatico, controlli di Ferragosto: 9 denunce dei carabinieri

Cesenatico, controlli straordinari dei carabinieri a Ferragosto: nove denunce e quattro segnalazioni per droga

Il Ferragosto a Cesenatico è passato anche sotto il segno dei controlli straordinari dei carabinieri, che nella notte tra festa e movida hanno messo in campo un dispositivo rinforzato per prevenire reati, verificare la circolazione stradale e contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Un dispositivo su larga scala

A muoversi sul territorio è stata la Compagnia di Cesenatico, affiancata dal Nucleo Operativo Radiomobile, dalle stazioni dipendenti e dalla Squadra SAT del II Battaglione Liguria “Cengio”. Il servizio si è concentrato soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle zone della città considerate più sensibili e lungo le arterie a maggior traffico. Al termine dell’operazione il bilancio parla di 350 persone controllate, 143 veicoli verificati e 18 esercizi pubblici passati al setaccio.

Nove persone denunciate alla Procura di Forlì

L’attività si è chiusa con nove denunce trasmesse alla Procura della Repubblica di Forlì.

Alla guida in stato di ebbrezza

Quattro automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica: gli accertamenti hanno rilevato tassi compresi tra 1,02 e 1,84 g/l, ben oltre la soglia di legge. Per tutti è scattato il ritiro della patente, in attesa della sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone in grado di guidare.

Un coltello da 30 centimetri e una targa falsa

Un cittadino straniero è stato sorpreso senza giustificato motivo con un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri, poi sequestrato. Un secondo cittadino straniero è stato invece denunciato per uso di atto falso: alla guida di un’auto con targa “prova”, risultata contraffatta dopo i controlli, ha visto la targa finire sotto sequestro penale.

Il foglio di via violato e lo spaccio a Gambettola

Un giovane con un divieto di permanenza di quattro anni nei comuni di Cesenatico e Gatteo, imposto di recente dal Questore di Forlì-Cesena, è stato rintracciato proprio a Cesenatico, in violazione del provvedimento. A Gambettola, invece, un uomo è stato fermato dopo aver ceduto circa 6 grammi di cocaina: la successiva perquisizione domiciliare ha portato al recupero di un grammo di hashish, oltre a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Oltraggio e false generalità

Chiude l’elenco delle denunce una ragazza che ha ripetutamente offeso e oltraggiato gli operanti, rifiutandosi in un primo momento di fornire le proprie generalità e dichiarandole poi false.

Altri tre giovani segnalati in Prefettura

Durante il servizio sono stati controllati anche gruppi di giovani in aree verdi e luoghi di ritrovo: tre di loro sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di droga poi sequestrate in via amministrativa.