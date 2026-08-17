Ferragosto a Gatteo: controlli rafforzati della Polizia Locale, 150 veicoli fermati

Due denunce e due segnalazioni per droga nelle giornate del 14 e 15 agosto

In occasione del Ferragosto, la Polizia Locale di Gatteo ha messo in campo un servizio di presidio del territorio a tutto tondo, unendo il controllo della viabilità alla vigilanza sugli eventi pubblici e alle attività di polizia giudiziaria.

Controlli intensificati sulle vie di accesso alla riviera

Nelle giornate del 14 e 15 agosto è stato impiegato un numero rilevante di agenti, sia per garantire la sicurezza delle manifestazioni organizzate sul territorio comunale, sia per l’ordinaria attività di prevenzione. L’attenzione maggiore è stata riservata alla viabilità sulle principali arterie di accesso alla riviera, con controlli intensificati in uscita dal casello autostradale verso le località costiere: complessivamente sono stati fermati 150 veicoli.

Due segnalazioni per droga e una denuncia per foglio di via

Dai controlli sono emerse anche violazioni di rilievo penale e amministrativo. Il 14 agosto due cittadini stranieri sono stati sorpresi in possesso di sostanza stupefacente, poi sequestrata, ed entrambi sono stati segnalati ai sensi della normativa vigente.

Nella stessa giornata è stato individuato e denunciato, per la terza volta in una settimana, un cittadino italiano ventunenne residente in provincia di Brescia, già destinatario di un foglio di via obbligatorio dai Comuni di Gatteo e Cesenatico emesso dal Questore di Forlì-Cesena. Trovato nuovamente sul territorio nonostante il divieto, l’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Il bilancio dei servizi

150 veicoli controllati, un verbale per esercitazione alla guida senza accompagnatore, una sanzione per veicolo privo di copertura assicurativa, due sequestri di stupefacenti con relative segnalazioni, una denuncia per inosservanza del foglio di via obbligatorio

Il dispositivo di sicurezza ha inoltre presidiato tutti gli appuntamenti del fine settimana, dal concerto di Alex Britti ai fuochi d’artificio, fino alle iniziative e al concerto del 15 agosto.

Il sindaco Pari: «Presenza degli agenti che si è fatta sentire»

Il sindaco di Gatteo, Roberto Pari, ha commentato il dispiegamento di forze richiesto dalla Prefettura in sede di ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sottolineando come la Polizia Locale abbia presidiato tutte le iniziative del weekend e come le attività di polizia giudiziaria abbiano portato ancora una volta buoni risultati. Il primo cittadino ha rimarcato con soddisfazione che si registrano soltanto due sanzioni al Codice della Strada, segno che la presenza degli agenti sul territorio si è fatta sentire e che il fine settimana si è svolto nel migliore dei modi, così come gli eventi organizzati.