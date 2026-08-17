Incendio di Civitella, due cittadini salvano la chiesa

Il giorno dopo l’incendio

Il giorno seguente l’incendio che ha colpito le nostre colline in località Civitella di Romagna, il sindaco Claudio Milandri fa un bilancio dell’accaduto. Per domare le fiamme è stato impiegato anche un Canadair che si è rifornito più volte nelle acque antistanti la spiaggia di Cesenatico suscitando l’attenzione e l’ammirazione dei presenti. (A questo link il video).

Un nuovo incendio di 20 ettari

Nella giornata del 16 agosto 2026 i Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti nel comune di Civitella di Romagna, in località Montevecchio, per un incendio di vegetazione che ha interessato un estensione approssimativa di circa 20 ettari. Durante la notte le squadre hanno effettuato il monitoraggio dell area anche tramite il nucleo Sapr, utilizzando droni dotati di visori notturni e termocamere per individuare eventuali focolai e punti caldi da bonificare. Nella giornata odierna sono ancora operative sul posto 2 squadre del Comando insieme a diverse squadre della Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di bonifica e minuto spegnimento dell area interessata per evitare la ripresa del rogo.

“Fiamme spente ma…”

“Le fiamme – spiega il primo cittadino – che nella serata di ieri avevano interessato la zona di Montevecchio sono state spente e, durante la notte, la situazione sembrava essere tornata sotto controllo. Un sentito ringraziamento va ancora una volta ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile di Protezione Civile Bertinoro & Civitella – Ass. di volontariato “Il Molino” , che già nelle prime fasi dell’emergenza si sono attivati tempestivamente, contribuendo a dare l’allarme e a fronteggiare l’incendio”.



Chiesina salvata dalle fiamme

“Un ringraziamento particolare va anche agli abitanti della zona Giovanni Trebini e Davide Miliffi e Matteo, che con grande prontezza e coraggio sono intervenuti per proteggere la Chiesina di Montevecchio, riuscendo a difenderla dalle fiamme. La bella notizia è proprio che la chiesina è riuscita a salvarsi e non è stata avvolta dall’incendio, anche grazie al loro tempestivo intervento.

Ora la speranza è che l’intervento dei Vigili del Fuoco in corso riesca a spegnere definitivamente il focolaio e che non si verifichino ulteriori ripartenze.

Grazie a tutte le persone che, in queste ore, stanno lavorando e collaborando per proteggere il nostro territorio”.