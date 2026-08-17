Il Quartetto Danubiano chiude i notturni alle Conserve a Cesenatico

Martedì 18 agosto l’ultimo appuntamento della rassegna estiva in Piazza delle Conserve
Ultimo appuntamento con i Notturni alle Conserve, edizione estate 2026: martedì 18 agosto, alle ore 21, Piazza delle Conserve a Cesenatico ospiterà il concerto del Quartetto Danubiano, formazione composta da clarinetto e trio d’archi.
Il gruppo riunisce Claudio Conti al clarinetto, Lavinia Tassinari al violino, Laura Falavigna alla viola e Valentina Migliozzi al violoncello.
Un nome che racconta un fiume e una tradizione musicale
L’ensemble prende il nome dal Danubio, il grande fiume europeo che attraversa le terre dei principali compositori che hanno scritto per questa originale formazione, capace di coniugare il calore degli archi con il timbro brillante ed espressivo del clarinetto.
Il programma della serata
Il programma propone due capolavori del repertorio cameristico di Franz Krommer e Johann Nepomuk Hummel, per un concerto dal carattere elegante, brillante e ricco di dialogo musicale.
In caso di maltempo, l’appuntamento si sposterà al vicino Teatro Comunale di via Mazzini 10, fino a esaurimento posti.
La direzione artistica della rassegna è a cura dell’associazione il Trabaccolo; Radio Studio Delta è media partner.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico, via Armellini 18 (dal lunedì al venerdì, 10:00–12:00, festivi esclusi). Telefono: 0547 79274.